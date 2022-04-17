Джей-Хоуп спалил, чем занимались Ви, Чонгук и Чимин в отеле: «Ви был так зол, когда Чим лег на Макнэ…»

Группа BTS провела время за увлекательным эфиром VLIVE, а секретный «репортер» бэнда Джей-Хоуп (J-Hope) показал нам некоторые детали общения коллег.
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