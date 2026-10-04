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Аргументы и Факты

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Кардиологи призвали отказаться от одной привычки, повышающей риск тромбов

Кардиологи призвали отказаться от одной привычки, повышающей риск тромбов

Продолжительное отсутствие движения может повышать риск образования тромбов. Особенно опасной привычкой специалисты считают длительное сидение без перерывов — на работе, в дороге или дома.

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