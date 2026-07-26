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Царьград

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100-миллионный фонтан в Екатеринбурге удерживали грузовики

100-миллионный фонтан в Екатеринбурге удерживали грузовики

В Историческом сквере Екатеринбурга на протяжении почти месяца пять грузовых автомобилей, включая автоцистерну, использовавшуюся на начальном этапе, удерживали при помощи тросов фонтан стоимостью 100 миллионов рублей.

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