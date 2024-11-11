360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 280 подписчиков

Юрист Хаминский: досрочные выплаты премий могут привести к доначислению налогов

Юрист Хаминский: досрочные выплаты премий могут привести к доначислению налогов

Суд может расценить досрочно выплаченные годовые бонусы как махинацию с налоговой ставкой. Это грозит работодателю штрафом, а премированным сотрудникам доначислением налога на доходы физлиц, сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх