Юрист Хаминский: досрочные выплаты премий могут привести к доначислению налогов

Суд может расценить досрочно выплаченные годовые бонусы как махинацию с налоговой ставкой. Это грозит работодателю штрафом, а премированным сотрудникам доначислением налога на доходы физлиц, сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.