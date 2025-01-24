В Пермском крае студенты березниковского медицинского колледжа побывали в гостях у полицейских в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, сотрудники отдела МВД России по Березниковскому городскому округу совместно с представителями Общественного совета при территориальном ОВД организовали и провели для учащихся 1 курса медицинского колледжа экскурсию в отдел полиции.
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