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В Польше назвали условие для прислушивания Трампа к мнению ЕС по Украине

В Польше назвали условие для прислушивания Трампа к мнению ЕС по Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент США Дональд Трамп станет прислушиваться к мнению европейцев по поводу конфликта на Украине только в том случае, если Евросоюз (ЕС) значительно увеличит расходы на оборону.

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