Зачем украинский «Нафтогаз» совершает очевидно нелепые поступки?

«Нафтогаз» направил в Еврокомиссию жалобу на «Газпром», обвинив того в антиконкурентных действиях. Также мудрая украинская компания поделилась с неразумными соседями из ЕС своими ценными советами «по нормализации ситуации на газовом рынке Европы».