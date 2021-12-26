Русская весна

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Зачем украинский «Нафтогаз» совершает очевидно нелепые поступки?

Зачем украинский «Нафтогаз» совершает очевидно нелепые поступки?

«Нафтогаз» направил в Еврокомиссию жалобу на «Газпром», обвинив того в антиконкурентных действиях. Также мудрая украинская компания поделилась с неразумными соседями из ЕС своими ценными советами «по нормализации ситуации на газовом рынке Европы».

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