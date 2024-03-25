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«Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

«Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Действительно....
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9 час.
Alexander S
В советсткое время норматив приезда полка охраны по тревожной кнопке был 5 мин., но они бы не смогли стрелять в вестибюле, т.к. было полно людей. блокирование входа, возможно, вызвало бы еще жертвы.
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7 час.
Михаил
Они даже крикнуть &quot;Караул, на помощь !&quot; не всегда смогут.
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4 час.

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