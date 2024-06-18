Просрочка по ипотеке: жителей Краснодарского края, имеющих кредиты, стали запугивать от лица сотрудников банков

Просрочка по ипотеке: жителей Краснодарского края, имеющих кредиты, стали запугивать от лица сотрудников банковМошенники стали запугивать россиян новым способом, такая информация появилась в телеграм-канале полиции Краснодарского края.
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