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Орбан: только в сказке возможна ситуация, при которой Россию победят и она смирится

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что только в сказке может быть ситуация, при которой Россию победят и она смирится с поражением.

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