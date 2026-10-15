Средняя стоимость бензина в Пермском крае за неделю с 6 по 12 октября 2026 года опустилась на 1,18 рубля — до 85,24 рубля за литр, сильнее всего подешевел АИ-95.
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