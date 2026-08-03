Роман КАТЕРИНЧУК Первый день августа принёс новую победу – штурмовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ВС России освободили ещё один населённый пункт Запорожской области – Любицкое, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии