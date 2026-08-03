БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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АРМИЯ РОССИИ ВСЁ БЛИЖЕ К ЗАПОРОЖЬЮ

АРМИЯ РОССИИ ВСЁ БЛИЖЕ К ЗАПОРОЖЬЮ

Роман КАТЕРИНЧУК Первый день августа принёс новую победу – штурмовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ВС России освободили ещё один населённый пункт Запорожской области – Любицкое, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

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