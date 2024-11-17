Синоптик предупредил о "снежном сюрпризе ноября", который погода может преподнести жителям ряда регионов России

"Снежный сюрприз ноября" может ждать на следующей неделе жителей ряда регионов Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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