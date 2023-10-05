В Калужской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя около 4 кг марихуаны

Сотрудниками отделения МВД России по Тарусскому району в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий была получена значимая информация о возможной причастности одного из местных жителей к противоправной деятельности.
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