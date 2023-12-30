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Закон, порядок, государство

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Никто не избежит: сразу 10 новых штрафов для водителей в 2024 году

Никто не избежит: сразу 10 новых штрафов для водителей в 2024 году

Согласно информации автоэксперта Александра Шумского, в 2024 году в России ожидается введение новых штрафов и увеличение размеров существующих штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

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Комментарии
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Виктор Галкин
Забыли, про дорожников. А так, нормально)
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13 час.
владимир
А о доставщиках продуктов?! Носятся даже по тропинка парков, где гуляют с детьми. У них размеры с коробкой как у скутера, да и скорость не меньше. Ни сегналов, ни фонарей, ни номеров.. Сбил и дальше понесся
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9 час.

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