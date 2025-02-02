ВСУ атаковали пять населенных пунктов в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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