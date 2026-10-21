Стоимость бензина на автозаправках снизилась в 53 регионах России с 13 по 19 октября. Особенно снижение цены заметили автомобилисты в Курганской области.
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