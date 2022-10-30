Германия превращается в хохлостан

На фото в заголовке — хохлы покусали немцев и заразили их церебральным хохлоглистом. В результате немецкие панцергренадиры начали скакать, выкрикивать WAAGH! и обвешивать свои БМП «Пума» всяким дерьмом, дающим +100 к хтоничности и +500 к броне.