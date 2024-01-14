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15 самых красивых библиотек мира

15 самых красивых библиотек мира

Ниже приведен список 15 самых красивых библиотек мира по мнению пользователей интернета. Конечно, именно книги делают эти библиотеки такими особенными, однако многие из них сами по себе — настоящие произведения искусства и достопримечательности городов и университетов.

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