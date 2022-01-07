В момент пожара в доме престарелых дежурили 2 сиделки

По предварительным данным, пожар в кемеровском доме престарелых начался с бойлерной.СМИ со ссылкой на источники сообщили, что все постояльцы, погибшие в доме престарелых «Золотой век» в Кемерово во время пожара, были лежачими пожилыми людьми.