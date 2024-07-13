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Де Йонг недоволен слухами, появившимися из-за фото его распухшего голеностопа. Полузащитник «Барсы» не впервые считает себя уязвленным критикой

Де Йонг недоволен слухами, появившимися из-за фото его распухшего голеностопа. Полузащитник «Барсы» не впервые считает себя уязвленным критикой

Напомним, что нидерландец травмировал голеностоп в матче с «Реалом» в апреле этого года, из-за чего пропустил остаток сезона и Евро-2024.

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