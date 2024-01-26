Германия разрабатывает план по сдерживанию России

Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является «сдерживание» РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщает новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны.