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Русская весна

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Германия разрабатывает план по сдерживанию России

Германия разрабатывает план по сдерживанию России

Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является «сдерживание» РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщает новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны.

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