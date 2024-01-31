"Будет капитуляция с миллионом солдат?": Почему мы не можем защитить Донецк от ВСУ

Андрей Павлов

"Торговцев смертью нисколько не смущает..." А почему торговцы должны смущаться? Это их бизнес. Меня вот смущает и возмущает трепетное отношение высшего руководства к транспортной инфраструктуре укров, по которой "торговцы смертью" эту смерть и подвозят. Уж ключевые пункты инфраструктуры (мосты и туннели) можно было грохнуть. Но почему-то их берегут. Нет, "почему" понятно - они нужны бизнесу, а мы, как капиталистическая страна, интересы бизнеса учитываем в первую очередь. Но ведь люди гибнут! Может задвинем бизнес до окончания СВО?