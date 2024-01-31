Последствия обстрела ВСУ донецкого рынка "Текстильщик". Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press Обстрелы Донецка происходят почти ежедневно.
"Будет капитуляция с миллионом солдат?": Почему мы не можем защитить Донецк от ВСУ
Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Это и есть цель мировой элиты, натравить народы друг на друга и извлечь в этом для себя пользу.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Дело дрянь.
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2 час.
Андрей Павлов
"Торговцев смертью нисколько не смущает..." А почему торговцы должны смущаться? Это их бизнес. Меня вот смущает и возмущает трепетное отношение высшего руководства к транспортной инфраструктуре укров, по которой "торговцы смертью" эту смерть и подвозят. Уж ключевые пункты инфраструктуры (мосты и туннели) можно было грохнуть. Но почему-то их берегут. Нет, "почему" понятно - они нужны бизнесу, а мы, как капиталистическая страна, интересы бизнеса учитываем в первую очередь. Но ведь люди гибнут! Может задвинем бизнес до окончания СВО?
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40 мин.
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