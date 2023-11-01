73-летняя ростовчанка находится в заложниках у ХАМАС вместе с дочкой и внуком Сашей

Во время начала конфликта зять пожилой женщины был убит при нападении палестинцев на Израиль.Стало известно о том, что 73-летняя уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти вместе с дочкой и внуком оказались в плену у членов палестинской группировки и находятся в заточении уже третью неделю.