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Каким будет октябрь для казахстанцев

Каким будет октябрь для казахстанцев

Какую погоду ждать казахстанцам в октябре, рассказали синоптики РГП «Казгидромет». Как отметили синоптики, в течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег.

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