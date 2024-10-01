Каким будет октябрь для казахстанцев

Какую погоду ждать казахстанцам в октябре, рассказали синоптики РГП «Казгидромет». Как отметили синоптики, в течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег.