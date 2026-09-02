Третьяк предупредил Овечкина о сложностях работы в Госдуме

Владислав Третьяк предупреждает Александра Овечкина о трудностях депутатской работы в Госдуме, подчеркивая необходимость выдержки под давлением критики.
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