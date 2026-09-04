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Елена Товстик больше не одна? После громкого развода выяснилось, с кем у нее был роман и почему история закончилась судом

Елена Товстик больше не одна? После громкого развода выяснилось, с кем у нее был роман и почему история закончилась судом

Еще недавно Елену Товстик публика знала прежде всего как жену Романа Товстика — многодетную мать, прожившую с бизнесменом почти два десятилетия.

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