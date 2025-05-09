Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Сыктывкаре более 500 человек приняли участие в параде Победы

СЫКТЫВКАР, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 500 человек в составе 11 парадных расчетов и более 20 единиц техники приняли участие в торжественном прохождении в честь 80-летия Великой Победы по Стефановской площади Сыктывкара.

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