В Сыктывкаре более 500 человек приняли участие в параде Победы

СЫКТЫВКАР, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 500 человек в составе 11 парадных расчетов и более 20 единиц техники приняли участие в торжественном прохождении в честь 80-летия Великой Победы по Стефановской площади Сыктывкара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии