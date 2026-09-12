Вятка Областная
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Вятка Областная

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Тельцам потребуется упорство, а Стрельцы одержат победу над конкурентами: гороскоп на воскресенье, 13 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 сентября. Овен В этот день вы вряд ли столкнётесь с какими-либо серьезными проблемами, а также можете не бояться и каких-то неприятных сюрпризов.

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