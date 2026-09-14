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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шабанов получит шанс в звене с Капризовым, заявил тренер «Миннесоты» Хайнс: «Максим выглядит хорошо. Намерен дать ему поиграть с техничными партнерами. Это касается и Юрова»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс поделился мыслями о перспективах нападающего Максима Шабанова в команде.

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