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Обвинения в утечке данных в КНР предъявлены экс-руководителю Samsung

Обвинения в утечке данных в КНР предъявлены экс-руководителю Samsung

Бывшему руководителю Samsung Electronics предъявлены обвинения со стороны прокуратуры Южной Кореи в краже технологий компании, предназначенных для строительства завода по производству микросхем в Китае.

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