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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У СКА 5 побед в 6 матчах после 7:2 с «Шанхаем». Команда Ларионова идет 2-й на Западе, следующая игра – через 10 дней с «Трактором»

СКА обыграл Шанхай Дрэгонс (7:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Команда тренера Игоря Ларионова одержала 5 побед в 6 играх на старте текущего сезона.

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