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После событий в Курской области в Европе резко подорожал газ

После событий в Курской области в Европе резко подорожал газ

События в районе Суджи в Курской области привели к резкому скачку цен на природный и сжиженный газ, написал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в Telegram-канале компании, задавшись вопросом, кому это может быть выгодно.

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