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Был ли Горбачёв «суперагентом»?

Был ли Горбачёв «суперагентом»?

Тема этой статьи родилась из несогласия. Существует расхожее мнение, что Михаил Горбачёв будто бы каким-то образом проник сначала в КПСС, потом в Центральный Комитет КПСС, потом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС и, став главой партии и советского государства, осуществил свою подрывную работу по развалу СССР изнутри.

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