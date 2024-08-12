Был ли Горбачёв «суперагентом»?

Тема этой статьи родилась из несогласия. Существует расхожее мнение, что Михаил Горбачёв будто бы каким-то образом проник сначала в КПСС, потом в Центральный Комитет КПСС, потом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС и, став главой партии и советского государства, осуществил свою подрывную работу по развалу СССР изнутри.