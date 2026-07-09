Основатель GoPro спасает компанию личными инвестициями на $20 млн

Технологическая компания GoPro, Inc. (акции торгуются на бирже Nasdaq под тикером GPRO), широко известная своими экшен-камерами, официально объявила о заключении соглашения о стратегическом финансировании со своим основателем и главным исполнительным директором Николасом Вудманом.
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