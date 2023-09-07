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Румыния предъявляет России «недопустимое нарушение суверенитета страны-члена НАТО» обломками Герани-2

Румыния предъявляет России «недопустимое нарушение суверенитета страны-члена НАТО» обломками Герани-2

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он потребовал «срочного и профессионального расследования ситуации с обломками дрона, обнаруженными на территории Румынии».

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Обломки по всей Украине собирали? Что так долго? Кулеба когда ещё кричал румынам: вас Россия обстреляла. А пусть Румыния предъявит разрушения, нанесенные этими обломками да и сами обломки (из них хоть можно идентифицировать, что эти обломки от одной и той же &quot;герани&quot;?), но только международной комиссии, в состав которой войдут Россия, Китай, Венесуэла... А то, чего доброго, разворотят там что-нибудь, сфотографируют и всё - дело обстряпано: Россия виновата
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