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«ПСЖ» оценивает Барколя в 150 млн евро. Вингер интересен «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Баварии»

«ПСЖ» готовится к возможному уходу  Брэдли Барколя . Ранее стало известно , что парижский клуб предварительно договорился с Ферраном Торресом .

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