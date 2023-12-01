«За рулем» в декабре: как выиграть автомобиль; большой тест кроссоверов; выбираем антибуксы

«За рулем» №12/2023 – это: ЗР МОМЕНТ Про рамки-перевертыши Очереди на СТО! В чем причина? Новая Skoda Superb и другие новинки Гран-при «За рулем» 2024 – выиграй автомобиль Лада! ЗР ПРЕМЬЕРА Москвич 6 – наконец-то, лифтбек! Обновленный Geely Coolray: лучше, но дороже Седан Changan Alsvin –дешевле только Веста! Livan S6 Pro: еще не Geely, уже не Lifan ЗР АКТИВ Аварийность в 2023 году выросла – что делать? Автомобилизация России: много ли у нас машин Цены на АЗС ЗР ТЕСТОбновленный Chery Tiggo 8 Pro Max против Geely Monjaro.