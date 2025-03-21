Неудачник, который победил: как Вертинский преодолел поэзию, эпоху и свою судьбу

Беседа автора «Сноба» Алексея Черникова и поэта Дмитрия Воденникова — о том, как Вертинский прожил несколько жизней и предвосхитил куртуазных маньеристов, какое новое измерение в романсе он открыл, в каких случаях искусство плохо влияет на твою жизнь и почему блатные песни — это идеальные стихотворения.