«По кайфу порешал вопросы»: вы удивитесь, какой приговор вынес суд мигранту по статье «Хулиганство»

Мигрантские сводки Фото: freepik.com Иноземец сначала ограбил девушек, а потом ранил из пистолета в живот парня, который за нее заступился Каждое второе нападение приезжих из Средней Азии и Кавказа специалистов на русских людей квалифицируется в России по статье «Хулиганство».