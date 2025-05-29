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«По кайфу порешал вопросы»: вы удивитесь, какой приговор вынес суд мигранту по статье «Хулиганство»

«По кайфу порешал вопросы»: вы удивитесь, какой приговор вынес суд мигранту по статье «Хулиганство»

Мигрантские сводки Фото: freepik.com Иноземец сначала ограбил девушек, а потом ранил из пистолета в живот парня, который за нее заступился Каждое второе нападение приезжих из Средней Азии и Кавказа специалистов на русских людей квалифицируется в России по статье «Хулиганство».

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Комментарии
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Гулька
Пока хотя бы 1 судья не получит конкретный уголовный срок и полную конфискацию всего имущества, эти ублюдки в мантиях будут творить зло на земле России.
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8 час.
Владимир Петрович
В соответствии с ГПК РФ и УПК РФ при принятии решения судья руководствуется своим личным внутренним убеждением, которое формируется на основе анализа представленных доказательств и рассмотрения аргументов сторон. Так что закон &quot;нервно курит в сторонке&quot;.
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
в касту быдл.
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1 час.
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