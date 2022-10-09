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Из-за вашего отказа погибло большое кол-во британских солдат

Из-за вашего отказа погибло большое кол-во британских солдат

Из-за вашего отказа погибло большое кол-во британских солдатПрезидент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

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