Люди часто пренебрегают замачиванием риса, гороха и фасоли перед приготовлением блюд — эта ошибка может быть опасной для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.
Россиян предупредили об опасной для здоровья ошибке при приготовлении блюд
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Ирина Черных
"Ольга Помойнецкая посоветовала россиянам отказаться от овсянки на завтрак. Она объяснила, что, если добавить в кашу фрукты, сахар, мед и орехи, она станет настоящей инсулиновой бомбой." Однако, если добавить в овсянку кефир и дать ей время, чтобы рамягчиться, то получится очень вкусный и полезный завтрак.
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