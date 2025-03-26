Ирина Черных

"Ольга Помойнецкая посоветовала россиянам отказаться от овсянки на завтрак. Она объяснила, что, если добавить в кашу фрукты, сахар, мед и орехи, она станет настоящей инсулиновой бомбой." Однако, если добавить в овсянку кефир и дать ей время, чтобы рамягчиться, то получится очень вкусный и полезный завтрак.