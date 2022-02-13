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Морская война-2030. Выходим из-под удара

Морская война-2030. Выходим из-под удара

У нас маленький и слабый флот, но мы всё ещё можем не проиграть, если грамотно им распорядимся Обрисовав контуры того, до какой катастрофы наша страна может доиграться с имеющейся военно-морской политикой, увидев то, какой с лабый атомный подводный флот мы будем иметь к концу десятилетки, и рассмотрев, как можно отчасти исправить эту ситуацию, оценив то, какими будут надводные силы ВМФ, пора задуматься о том, как же всё-таки из этого выйти? Проблема здесь в сочетании следующих факторов – во-первых, власти спохватятся слишком поздно.

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