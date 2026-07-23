Путин на Совбезе обсудил производство сырья и комплектующих для оружия

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Он обсудил работу предприятий, производящих сырье, материалы и комплектующие для серийного выпуска вооружений, военной и специальной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии