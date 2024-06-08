В результате очередного ракетного обстрела украинскими войсками города Луганска, по данным правительства Луганской Народной Республики, ранения получили 57 человек.
Число жертв в результате ракетного обстрела Луганска возросло до 57 человек
Комментарии
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Анфиса Иванова
Число жертв в результате ракетного обстрела Луганска возросло до 57 человек... Регионы России, вам не стыдно делать такие ужасные опечатки?! Сами же потом пишите, что погибших - жертв - пока 4 человека... И все СМИ пишут, что жертв пока 4 человека.
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16 час.
Стефания Новак
Почему Россия допускает бомбить Донбасс? Почему не отвечает америке - это ведь они наводят ракеты на города Донбасса
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15 час.
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