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Регионы России

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Число жертв в результате ракетного обстрела Луганска возросло до 57 человек

Число жертв в результате ракетного обстрела Луганска возросло до 57 человек

В результате очередного ракетного обстрела украинскими войсками города Луганска, по данным правительства Луганской Народной Республики, ранения получили 57 человек.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Число жертв в результате ракетного обстрела Луганска возросло до 57 человек...  Регионы России, вам не стыдно делать такие ужасные опечатки?!  Сами же потом пишите, что погибших - жертв - пока 4 человека...  И все СМИ пишут, что жертв пока 4 человека.
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