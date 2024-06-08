Анфиса Иванова

Число жертв в результате ракетного обстрела Луганска возросло до 57 человек... Регионы России, вам не стыдно делать такие ужасные опечатки?! Сами же потом пишите, что погибших - жертв - пока 4 человека... И все СМИ пишут, что жертв пока 4 человека.