Роналду рассказал, что согласовал с Жезушем план выступления тренера на пресс-конференции: «В итоге я услышал агрессивный тон, которого не заслуживал. Он второй раз нарушил слово»

Криштиану Роналду подробно рассказал, почему Жорже Жезуш , по его мнению, нарушил данные обещания. Напомним, 41-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче Лиги наций с Норвегией, прошедшем 27 сентября.