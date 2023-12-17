Россия соблюдает санкционный режим против КНДР

Россия взаимодействует с экспертами ООН, занимающимися мониторингом потенциальных нарушений санкций против КНДР, Москва опровергает домыслы об их нарушении и предоставляет экспертам соответствующие данные.
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