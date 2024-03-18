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Из песни автора не выкинешь: как защитить право на свое произведение

Из песни автора не выкинешь: как защитить право на свое произведение

19 марта 1474 года в Венеции приняли закон об охране авторских прав на изобретения. Он был первым в мире, в котором признавались моральное и исключительное право на использование автором своего изобретения в течение установленного срока.

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