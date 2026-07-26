Мартин Брандл: Расселу больше нечего терять

Мартин Брандл: Расселу больше нечего терятьLAT Images / MercedesЭксперт Sky Sports F1 и бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл считает, что Джордж Рассел способен вернуться в борьбу после крайне неудачной первой половины сезона.
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