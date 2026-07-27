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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саблист Граудынь о победе на ЧМ: «Очень рад услышать гимн, нереальная гордость была. Сегодня я счастлив»

Российский саблист Павел Граудынь  рассказал, что испытал гордость после победы на чемпионате мира в Гонконге.

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